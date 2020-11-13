Бизнесмен в Приангарье до смерти избил подростка на кладбище

Иркутский областной суд утвердил приговор предпринимателю за преступление, совершенное 10 лет назад, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Бизнесмен избивал подростка за кражу электродвигателя в течение нескольких часов, затем вывез на кладбище и продолжал избиения.

Согласно материалам дела, в мае 2010 года руководителю деревообрабатывающего предприятия в Куйтуне позвонил сторож и сказал, что на базе пропал электродвигатель. Через знакомых предприниматель узнал, что двигатель украл якобы один из местных подростков.

Руководитель предприятия нашел его и потребовал вернуть имущество. Через несколько дней, предприниматель снова приехал к парню, пригласил его сесть в автомобиль и поговорить. Подросток отрицал причастность к краже. Тогда мужчина схватил деревянный брусок и начал избивать парня. Бил, не разбираясь, и по телу, и по голове.

#Криминал Полицейские ответят в суде за смерть иркутянина от электрошокера

Затем повез обессиленного молодого человека на деревообрабатывающую базу, где продолжил избиение. Ближе к ночи он повез подростка на кладбище и продолжил бить. Увидев, что парень теряет сознание, он увез его в поселок. Там молодого человека заметили знакомые и отвезли в больницу.

Парень умер в больнице из-за черепно-мозговой травмы. В 2010 году убийство не раскрыли, возобновили следствие в 2019 году. Установили личность подозреваемого и восстановили ход событий. Бизнесмен не признавал свою вину. Но следствие и суд, основываясь на доказательствах, установили вину предпринимателя.

В марте 2020 года подсудимого признали виновным за причинение смерти по неосторожности и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, а также постановили выплатить компенсацию матери в размере 700 тысяч рублей. Бизнесмен подал апелляцию, но Иркутский областной суд в ноябре оставил приговор в силе.