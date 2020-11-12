Полицейские ответят в суде за смерть иркутянина от электрошокера

Прокуратура Иркутской области направила в суд дело двух полицейский, которые пытались разбудить мужчину ударом электрошокера. Молодой человек умер, и сотрудникам МВД грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в Иркутске в феврале таксист подвозил пьяного 25-летнего пассажира. Приехав по указанному адресу, водитель стал будить молодого человека, но безрезультатно. Тогда таксист подъехал к сотрудникам полиции и попросил помочь разбудить пассажира.

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Полицейские решили применить электрошокер в качестве будильника. В итоге молодой человек умер.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших работников полиции.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением специальных средств). Если суд докажет их вину, им грозит до 10 лет лишения свободы.