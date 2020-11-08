От томографа до банана: где поджидает радиация

С радиацией человечество знакомо с 8 ноября 1895 года. На сегодня известно, что с ней ежедневно и неизбежно сталкивается каждый житель Земли. При этом медики рекомендуют: чем меньше облучения, тем лучше. Где современный человек получает самые высокие дозы и как минимизировать облучение?

Наша планета постоянно бомбардируется ионизирующим излучением из космоса. Поэтому «фонят» воздух, вода, пища, почва, строения. При этом жители высокогорий облучаются интенсивней обитателей равнин. А в некоторых регионах Земли радиационный фон повышен от природы, и с этим ничего не поделать.

Считается, что в среднем современный человек за год получает дозу, равную 2000—3000 микрозивертам. Но есть места и события, при которых можно получить дополнительное облучение по собственной воле.

Например, это различные сканеры, полеты на самолетах, рентгенография или компьютерная томография. Не зря без медицинских показаний количество рентгеновских обследований ограничено.

Сейчас косвенно способствует повышенному облучению пандемия коронавируса. Поскольку один из основных методов диагностики — компьютерная томография (КТ) легких.

Если при флюорографии пациент получает дозу радиации, эквивалентную естественному облучению за девятичасовой полет на самолете, то при КТ нагрузка более серьезная — аппарат делает сразу несколько снимков для получения более детальной картины. В среднем облучение КТ может быть эквивалентно естественной дозе радиации за несколько месяцев.