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От томографа до банана: где поджидает радиация

Источник:
Sibnet.ru
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С радиацией человечество знакомо с 8 ноября 1895 года. На сегодня известно, что с ней ежедневно и неизбежно сталкивается каждый житель Земли. При этом медики рекомендуют: чем меньше облучения, тем лучше. Где современный человек получает самые высокие дозы и как минимизировать облучение?

Наша планета постоянно бомбардируется ионизирующим излучением из космоса. Поэтому «фонят» воздух, вода, пища, почва, строения. При этом жители высокогорий облучаются интенсивней обитателей равнин. А в некоторых регионах Земли радиационный фон повышен от природы, и с этим ничего не поделать.

Считается, что в среднем современный человек за год получает дозу, равную 2000—3000 микрозивертам. Но есть места и события, при которых можно получить дополнительное облучение по собственной воле.

Например, это различные сканеры, полеты на самолетах, рентгенография или компьютерная томография. Не зря без медицинских показаний количество  рентгеновских обследований ограничено. 

Сейчас косвенно способствует повышенному облучению пандемия коронавируса. Поскольку один из основных методов диагностики — компьютерная томография (КТ) легких

Если при флюорографии пациент получает дозу радиации, эквивалентную естественному облучению за девятичасовой полет на самолете, то при КТ нагрузка более серьезная — аппарат делает сразу несколько снимков для получения более детальной картины. В среднем облучение КТ может быть эквивалентно естественной дозе радиации за несколько месяцев.

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген 8 ноября 1895 года экспериментировал с катодными лучами и заметил, что находившийся вблизи катодно-лучевой трубки картон, покрытый платиносинеродистым барием, начинает светиться в темной комнате. Так были открыты X-лучи, которые позднее назвали в честь первооткрывателя и стали широко использовать в медицине.

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Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЕстественная убыль населения РоссииУбыль населения в России не может называться естественной, все...

Uynachalnica

Меньше народу, значительнее экономическое чудо последнего двадцатилетия!

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

paramedic

Пусть теперь тунца лососнут.Бомбить фосфором жилые кварталы у них считалось законно.

лачинов

Жители региона не могут столько времени находится во взвешенном состоянии.