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Экономисты призвали поднять налог для состоятельных россиян

Источник:
РБК
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Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно поднять налоги на личные доходы состоятельных граждан. Эта инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета.

Речь идет о ставке налога 20–24% для доходов физлиц свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета, приводит РБК предложение ВШЭ.

Достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, поэтому повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, считают экономисты.

С 2021 года в России впервые за 20 лет будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов физических лиц: по поручению президента НДФЛ вырастет с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год (больше 416 тысяч рублей в месяц).

За счет этой меры бюджет рассчитывает получить 60 миллиардов рублей дополнительных доходов в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году и 68,5 миллиарда — в 2023 году. Средства будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми (орфанными) заболеваниями.


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