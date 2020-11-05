Кристофер Нолан нашел применение провалившемуся в прокате «Доводу»

Режиссер Кристофер Нолан считает, что Голливуд сделал неверные выводы из результатов кинопроката фильма «Довод». Картина, по меркам кинодеятелей, провалилась.

Нолан заявил в интервью газете Los Angeles Times, что его беспокоят неверные выводы после релиза. В регионах «Довод» собрал хорошую кассу, но все озадачились низким общим сбором проката, потому что сравнивали доход с «докоронавирусным».

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По мнению режиссера «Довода», нужно обратить внимание на новые реалии, когда из-за пандемии коронавируса кинотеатры работают не в полную силу, и изменить бизнес-модель.

Мировая премьера «Довода» состоялась 26 августа этого года, в России — 3 сентября. На данный момент картина собрала на прокате 53,8 миллиона долларов в США, во всем мире — 347,1 миллиона. При этом бюджет фильма — 205 миллионов долларов, и, для того чтобы «Довод» окупился, нужно собрать еще 500 миллионов.



