НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин

Источник:
Sibnet.ru
153 4
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Компания «АвтоВАЗ» продала в октябре нынешнего года более 37 тысяч автомобилей Lada, это лучший месячный результат с октября 2014 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 22,5%. Показатели связаны с продолжением действия государственных и собственных программ Lada, отмечается в сообщении.

Кроме этого, на рынок вышли новые модификации автомобилей. Так, в октябре «АвтоВАЗ» предложил россиянам специальную серию Black, в которую вошли Vesta Cross седан и SW, а также XRAY Cross и внедорожник 4х4.

Самым популярным автомобилем в октябре стала Lada Granta. За месяц россияне приобрели 12 756 таких машин, что на 8,9% больше чем в прошлом году. На втором месте — Lada Vesta. Продажи машин этого семейства выросли сразу на 42,9%, до 11 853 штук.

Еще по теме
Сибирские водители рассказали о предпочтениях в зимней резине
Мэрия Новосибирска объяснила заниженную стоимость при продаже авто
Эксперты выбрали самые неломающиеся авто
Вступила в силу обязательная маркировка шин и покрышек
смотреть все
Авто #Авторынок
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат
•
Путин оценит колокольный звон в последний праздник года
•
«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин
•
Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»
Подробности
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул
Сибирь 03.11.2020 22:22
Алтайский Минтранс заинтересовал антимонопольщиков
Сибирь 03.11.2020 19:21
Сибирские водители рассказали о предпочтениях в зимней резине
Сибирь 03.11.2020 16:36
Первый частный COVID-госпиталь откроют в Томской области
Сибирь 03.11.2020 14:48
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
8466
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5937
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5536
Певец Alekseev оценил перепетую им песню «блатной» участницы «Голоса»
3672
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат
•
Путин оценит колокольный звон в последний праздник года
•
«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин
•
Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»
Подробности
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.