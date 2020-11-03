«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин

Компания «АвтоВАЗ» продала в октябре нынешнего года более 37 тысяч автомобилей Lada, это лучший месячный результат с октября 2014 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 22,5%. Показатели связаны с продолжением действия государственных и собственных программ Lada, отмечается в сообщении.

Кроме этого, на рынок вышли новые модификации автомобилей. Так, в октябре «АвтоВАЗ» предложил россиянам специальную серию Black, в которую вошли Vesta Cross седан и SW, а также XRAY Cross и внедорожник 4х4.

Самым популярным автомобилем в октябре стала Lada Granta. За месяц россияне приобрели 12 756 таких машин, что на 8,9% больше чем в прошлом году. На втором месте — Lada Vesta. Продажи машин этого семейства выросли сразу на 42,9%, до 11 853 штук.