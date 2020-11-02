Кремль отказался комментировать спор Кадырова и Жириновского

Кремль не считает необходимым вступать в дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — цитирует Пескова РИА Новости.

Рамзан Кадыров ранее потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний чеченского лидера в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва», — написал Кадыров.

До этого Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены», — сказал лидер ЛДПР.

Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя исламистом из-за религиозных карикатур. Кадыров осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который якобы подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры свободой слова.