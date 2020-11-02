Сибирский студент сделает электромобили морозоустойчивыми

Магистрант НГТУ Максим Социховский занялся созданием системы отопления для электромобиля, которая позволит ездить на нем при -30 градусах, сообщает Минобрнауки РФ.

Сейчас в качестве системы отопления в электромобилях используют резисторы, которые нагреваются и берут энергию от аккумулятора. Он разряжается, а машина проезжает меньшее расстояние. Система, которую разрабатывают в Новосибирске, будет использовать тепло, которое выделяется от аккумуляторной батареи и двигателя, – оно будет «уходить» в салон с помощью теплообменника.

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Таким образом, дальность хода увеличится за счет тепла, которое выделяют двигатель и аккумулятор. В качестве дополнительных источников обогрева студент использует кондиционер и электрический нагреватель. Источники тепла будут объединены в одну систему, в которой будет возможность выбора источника обогрева в зависимости от режима движения.

«В нашем случае теплообменник будет охлаждать электрический двигатель и аккумуляторную батарею и переносить полученную теплоту в салон. При этом мы должны «достать» больше тепла от двигателя и аккумулятора, для этого в электромобиле должен быть радиатор большого размера», – прокомментировал руководитель проекта, доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Егор Спиридонов.

Предполагается, что с помощью системы электромобиль сможет работать в мороз до -30 градусов. Существующие аналоги могут работать только до -10 градусов.