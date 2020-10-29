Умер заразившийся коронавирусом мэр Уфы

Заразившийся коронавирусом мэр Уфы Ульфат Мустафин умер на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

«Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — говорится в сообщении.

Пост главы городской администрации Мустафин занимал с 29 октября 2018 года. До своего назначения мэром Уфы он работал в региональных структурах «Газпрома», в администрации президента республики и столицы региона.

В течение последнего месяца обязанности главы города исполнял первый заместитель Мустафина Радмил Муслимов.