Джаред Падалеки обнадежил фанатов «Сверхъестественного»

Актер Джаред Падалеки, исполняющий одну из главных ролей в культовом сериале «Сверхъестественное», назвал финальную серию последнего сезона шоу своей любимой, чем обнадежил поклонников, опасающихся плохого завершения истории братьев Винчестеров.

PaleyFest выпустил финальную панель с участием шоуранеров «Сверхъестественного» Роберта Сингера и Эндрю Дабба, а также актеров Дженсена Эклса, Джареда Падалеки, Миши Коллинза и Александра Калверта.

Во время панели Падалеки, сыгравший Сэма Винчестера, рассказал, что «очень доволен тем, как все обернулось». Когда его спросили о любимом моменте из его 15-летнего участия в сериале, он сказал: «Финал сериала – мой любимый эпизод за все время». Актера цитирует портал EW.

Его экранный брат Дженсен Эклс (Дин Винчестер) согласился, при этом отметил особый момент в последний час, который, по его словам, может принести ему первое место.

«Это фантастический способ завершить шоу. Чем больше я думал об этом, тем больше я обдумывал все возможные варианты того, что могло произойти, и, возможно, что должно произойти, интересно думать, что я продолжал возвращаться к тому, что в итоге произошло», – сказал он и добавил, что определенные сомнения у него ранее имелись.

Роббер Сингер сказал, что финал сериала будет «интимным эпизодом», который, по его словам, действительно посвящен исключительно братьям Сэму и Дину.

Все это зародило надежду в поклонников шоу, которые из-за развития событий в последнем 15 сезоне опасаются, что братья не получат счастливый финал, они опасаются, что один из них должен будет принести себя в жертву ради всеобщего спасения, либо в жертву кого-то из них принесет ангел Кастиэль, защищающий сына Люцифера Джека.

Однако слова актеров и создателей сериала обнадежили не всех, кто-то предположил, что последняя серия может быть огромным флешэком про братьев, либо фанаты увидят персональный рай кого-то из них. «Если Винчестерам суждено умереть, то пусть умрут вместе. Это будет лучше, чем оставлять в мире живых только одного из них», – написал один из поклонников сериала.

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начали показывать 8 октября, финал выйдет на экраны 19 ноября. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.