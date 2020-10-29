Вождение автомобилистов в России оценили на «тройку»

Российские водители оценили адекватность находящихся за рулем — большинство водят на троечку, и этот показатель ухудшился за последние четыре года, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Дром».

Автолюбителям предложили оценить адекватность вождения по пятибалльной системе. Большинство (44%) проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» — 26%.

«Двойку» поставили 17% опрошенных, самая низкая оценка «Кол» набрала 7%. «Пятерку» автомобилистам своего города поставили только 5% респондентов.

По сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37%, а в 2020 году — 31%.

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области — 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране. Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Республике Саха и Воронежской области — по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует Республика Бурятия — 12% и Москва — 10%.