Маленькая девочка упала в люк в Барнауле

Двухлетняя девочка в Барнауле упала в открытый люк и получила перелом виска, сообщает СУ СК Алтайского края.

Инцидент произошел в субботу в парковой зоне в районе улицы Аванесова. Ребенок рухнул в открытый люк ливневой канализации. Жители города в социальных сетях рассказали, что девочка гуляла с бабушкой.

При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы. Следователи начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить организацию, отвечающую за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов.