НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Мэрия Иркутска определила дату начала досрочных школьных каникул

Источник:
Sibnet.ru
211 0

Плановые школьные каникулы в Иркутске должны были начаться в конце октября, но из-за распространения коронавируса дату предложили перенести, сообщила пресс-служба администрации города.

«Окончательное решение будет принято в пятницу на заседании оперативного штаба под руководством губернатора. Мы готовы к тому, что каникулы в школах Иркутска начнутся с 26 октября,» – отметил председатель комитета по социальной политике Виталий Барышников.

Он сообщил, что решение о продлении каникул необходимо из-за активного распространения коронавирусной инфекции в регионе. Важно максимально ограничить число контактов среди школьников, чтобы разорвать цепочку передачи вируса.

По данным на утро четверга, в 52 из 74 школ Иркутска 202 класса уже перешли на дистанционное обучение. Всего дистанционно обучается 5,7 тысячи школьников из 85,5 тысячи человек.

Еще по теме
Рособрнадзор допустил переход на удаленный ЕГЭ
Памятник легендарному коту напечатали на 3D-принтере в Томске
Школы Забайкалья уйдут на длинные каникулы
Новосибирские власти определили даты продленных школьных каникул
смотреть все
Жизнь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам
Сибирь 23.10.2020 11:49
Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене
Сибирь 23.10.2020 11:06
Пропавший томич почти неделю жил в лесу
Сибирь 23.10.2020 11:01
Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы
Сибирь 23.10.2020 10:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
8507
Российский интернет резко подорожает
3753
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3100
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2877
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Путин перечислил лучшие качества россиян
31
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26