Мэрия Иркутска определила дату начала досрочных школьных каникул

Плановые школьные каникулы в Иркутске должны были начаться в конце октября, но из-за распространения коронавируса дату предложили перенести, сообщила пресс-служба администрации города.

«Окончательное решение будет принято в пятницу на заседании оперативного штаба под руководством губернатора. Мы готовы к тому, что каникулы в школах Иркутска начнутся с 26 октября,» – отметил председатель комитета по социальной политике Виталий Барышников.

Он сообщил, что решение о продлении каникул необходимо из-за активного распространения коронавирусной инфекции в регионе. Важно максимально ограничить число контактов среди школьников, чтобы разорвать цепочку передачи вируса.

По данным на утро четверга, в 52 из 74 школ Иркутска 202 класса уже перешли на дистанционное обучение. Всего дистанционно обучается 5,7 тысячи школьников из 85,5 тысячи человек.