Госдума одобрила налог для богатых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год. За документ проголосовали единогласно.

«Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми ГД работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Законопроект поручил разработать президент Владимир Путин. Предполагается, что от повышения ставки НДФЛ будет получено около 60 миллиардов рублей. Налог будет действовать только на доход, превышающий 5 миллионов рублей в год. Деньги будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Ко второму чтению не исключены поправки. Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. Минфин уже предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ на нерегулярные доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты.

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Ставка в размере 15% будет применяться только к зарплате, дивидендам и другим периодическим и активным доходам свыше 5 миллионов рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью.

«В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 миллионов, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил», — цитирует «Российская газета» сообщение Минфина.