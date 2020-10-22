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Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

Каждый третий автомобилист хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения, следует из результатов опроса, проведенного РГС Банком.

Почти треть опрошенных автомобилистов (29%) предлагает бороться с опасными привычками пешеходов ужесточением штрафов. Еще четверть респондентов (26%) считает, что в России такой метод не работает. 22% ответили, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов. 16% полагают, что необходимо ужесточить контроль за текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. И еще 7% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.

Большинство опрошенных российских автомобилистов (56%) считают, что чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 44% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители.

Больше всего водителей раздражают те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам, — так ответили 52% и 43% опрошенных соответственно. Также автомобилистам не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге, бросают мусор и окурки на проезжую часть, не пользуются светоотражателями на одежде в темноте и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть.

Однако становясь пешеходами, автомобилисты сами нередко выказывают недовольство поведением других водителей. В частности, им не нравится, когда им не уступают дорогу (35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят (31%). Среди других самых неприятных привычек были отмечены отсутствие заботы о пешеходах в непогоду — «душ из луж», превышение скорости, громкая музыка и звуковые сигналы.

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