Автомобилисты ужесточили бы штрафы для пешеходов

Каждый третий автомобилист хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения, следует из результатов опроса, проведенного РГС Банком.

Почти треть опрошенных автомобилистов (29%) предлагает бороться с опасными привычками пешеходов ужесточением штрафов. Еще четверть респондентов (26%) считает, что в России такой метод не работает. 22% ответили, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов. 16% полагают, что необходимо ужесточить контроль за текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. И еще 7% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.

Большинство опрошенных российских автомобилистов (56%) считают, что чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 44% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители.

Больше всего водителей раздражают те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам, — так ответили 52% и 43% опрошенных соответственно. Также автомобилистам не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге, бросают мусор и окурки на проезжую часть, не пользуются светоотражателями на одежде в темноте и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть.

Однако становясь пешеходами, автомобилисты сами нередко выказывают недовольство поведением других водителей. В частности, им не нравится, когда им не уступают дорогу (35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят (31%). Среди других самых неприятных привычек были отмечены отсутствие заботы о пешеходах в непогоду — «душ из луж», превышение скорости, громкая музыка и звуковые сигналы.