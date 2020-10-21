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Иркутские медики объяснили причины задержки результатов COVID-тестов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Житель Иркутской области спросил, почему результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции приходится ждать больше недели. И.о. министра здравоохранения области Анна Данилова объяснила причины задержки в ходе прямого эфира на странице Минздрава в Instagram во вторник.

Один из подписчиков задал вопрос, почему задерживают результаты тестов на коронавирусную инфекцию, и в какие сроки медики обязаны информировать о наличии или отсутствии инфекции.

«С момента поступления биологических материалов в лабораторию, исследования должны быть проведены в течение 48 часов, и 24 часа дается на передачу данных в поликлинику», — объяснил начальник областного управления развития системы здравоохранения Александр Селедцов.

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Но сейчас в регионе кратно возросло количество тестов, в том числе из-за большого числа людей, контактировавших с коронавирусными больными. Их тестируют в обязательном порядке. Лаборатории загружены. Но есть и еще одна причина задержки результатов.

«Еще есть такой момент, что заболевают работники лабораторий. Оперативно принимаем все меры, чтобы в эти лаборатории направить других сотрудников», — отметила Данилова. Она добавила, что сейчас Минздрав пытается отрегулировать эту ситуацию.

Тема: Распространение коронавируса
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