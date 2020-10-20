Чуваку из «Большого Лебовски» диагностировали серьезную болезнь

Актер Джефф Бриджес из «Большого Лебовски» сообщил, что ему диагностировали лимфому.

«Как сказал бы Чувак ... Обнаружилось новое S ** T. Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз благоприятный», — написал Бриджес в Twitter.

Актер также сообщил, что уже начал лечиться и пообещал поклонникам держать их в курсе состояния здоровья.

Джефф Бриджес многим известен по роли Чувака из фильма «Большой Лебовски». Актер снялся почти в сотне картин. Среди самых удачных проектов — «Сумасшедшее сердце», «Последний киносеанс», «Фаворит», «Железный человек».

Лимфома — злокачественная опухоль (рак лимфомы), которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма.