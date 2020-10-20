Путин поблагодарил Сигала за заботу о байкальском омуле

Президент России Владимир Путин просил передать благодарность голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел вкратце сказать, что также по Вашему поручению идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля... Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост», — доложил президенту РФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, существует вероятность, что в период с 2023 по 2025 годы на Байкале возобновят промышленный вылов омуля. Его запретили в 2017 году, чтобы восстановить популяцию редкой рыбы.

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Владимир Путин попросил передать слова благодарности голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению омуля. Сигал посетил Бурятию в июле и выпустил молодь омуля в Байкал, совместно с сотрудниками «Главрыбвода».

«Для меня было честью поучаствовать в мероприятиях, связанных со спасением омулей на Байкале. Омуль – благородный житель России, обитающий только на Байкале. Это символ экологического пробуждения, которое происходит по всей России», – цитирует Сигала «РенТВ».