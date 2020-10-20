Российский туалет вновь сломался на МКС

Туалет и система подачи кислорода «Электрон-ВМ» вновь вышли из строя на российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили космонавты Центру управления полетами.

Специалисты планируют поручить космонавту Сергею Рыжикову работу с «Электроном-ВМ». Специалисты также предположили, что нештатная ситуация могла возникнуть, когда один из членов экипажа Иван Вагнер подключал кабель, приводит ТАСС переговоры космонавтов с ЦУП.

Также Анатолий Иванишин, находящийся на МКС, доложил, что на ассенизационно-санитарном устройстве (АСУ, туалет) горит лампочка «консервант некачественный». С Земли пообещали выдать рекомендации и предположили, что в устройстве мог образоваться пузырь.

Система «Электрон-ВМ» выходила из строя вечером 15 октября, космонавты смогли ее починить 17 октября. АСУ на российском сегменте ранее ломалась 8 октября и 10 октября.

Сейчас на Международной космической станции установлены два туалета. Один в американском сегменте (он выходил из строя в ноябре 2019 года), второй — в российском. Также туалеты есть в бытовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-16», пристыкованного к МКС.

На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле «Транквилити» есть своя система генерации кислорода.