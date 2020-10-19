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Врачи выявили риск потери слуха от коронавируса

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Коронавирус способен вызывать неврит слухового нерва, что влечет риск потери слуха. И если к симптомам ОРВИ добавляется шум и другие неприятные ощущения в ушах — это дополнительный повод для тестирования на COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам специалиста, заражение вирусной инфекцией нередко влечет за собой ряд осложнений. Так, у пациентов под ударом оказываются нервная система, кишечник, почки и даже слух, пишет РБК.

Неврит слухового нерва сначала проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха. Пурясев подчеркнул, что при первых признаках неврита нужно начать прием сильных противовоспалительных препаратов.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета ранее выяснили, что ухудшение слуха может свидетельствовать о заражении COVID-19. Ряд пациентов с инфекцией жаловались на звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Также были выявлены случаи, когда тяжело переболевшие COVID-19 полностью теряли слух из-за воздействия вируса. В связи с этим медики призвали граждан обращать внимание на любые изменения слуха.

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