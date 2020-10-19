Полиция опровергла фейк из WhatsApp о масках с наркотиком

Неизвестные распространяют фейк в мессенджерах о том, что волонтеры носят по квартирам маски, пропитанные наркотиком, а потом грабят владельцев, сообщает ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
В ряде регионов через мессенджеры распространяется
информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски,
пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет
сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не
соответствует действительности.
Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет
ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это
происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как
основная цель таких сообщений посеять панику.
МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и интернете
недостоверной информации, влечет административную ответственность. В
соответствии с частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.