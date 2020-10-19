Полиция опровергла фейк из WhatsApp о масках с наркотиком

Неизвестные распространяют фейк в мессенджерах о том, что волонтеры носят по квартирам маски, пропитанные наркотиком, а потом грабят владельцев, сообщает ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности.

Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, влечет административную ответственность. В соответствии с частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.