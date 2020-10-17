Вселенную посчитали компьютерной симуляцией

Существующая Вселенная с вероятностью в 50% является компьютерной симуляцией, созданной разумной цивилизацией, к такому выводу пришел ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг.

Еще в 2003 году профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул гипотезу, согласно которой окружающая нас действительность является компьютерной симуляцией, созданной когда-то искусственно.

По оценке Киппинга, даже в гипотезе симуляции нашей Вселенной большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции.

Из этого он делает вывод, что пока человечество не начало создавать собственные симуляции реальности, вероятность того, что мы живем в симуляции, фактически равна вероятности, что мы находимся в физическом мире.