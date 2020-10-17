Самолет протаранил служебный автомобиль в «Шереметьево»

Пассажирский самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Пострадавших в результате происшествия нет, проводится проверка.

«По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом Новосибирск — Москва, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание», — говорится в сообщении.

Сразу после этого было организована высадка 112 пассажиров, процедура прошла в штатном режиме, пострадавших нет. По результатам проверки специалисты прокуратуры рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер.

Отмечается, что рейс выполнял авиалайнер «Аэрофлота». Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме, инцидент не привел к задержкам рейсов.