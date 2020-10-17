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Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Ксения Павроз на слепых прослушиваниях шоу «Голос» выбрала в наставники члена жюри, который к ней не повернулся.

Павроз зажигательно исполнила песню «Proud Mary» («Гордая Мэри») группы Creedence Clearwater Revival. Во время ее выступления кресла развернули Валерий Сюткин и Полина Гагарина.

По правилам проекта, участник может выбрать себе наставника лишь из тех, кто повернулся к нему во время исполнения. Переполненная эмоциями Павроз забыла, кто оценил ее талант, и выбрала в наставники Сергея Шнурова.

«Я смотрю, вы не особо хотите меня брать», — смущенно спросила Павроз у Шнурова. Но наставник, оказавшийся в неловком положении, не успел ответить.

«А мы не повернулись», — сказал Баста. «Повернулись Валера и Полина… Неловко получилось», — ответил Шнуров.

На помощь запутавшейся участнице пришел ведущий проекта Дмитрий Нагиев. «Просто, милая, выбери. Вот две дорожки. Сюткин и Гагарина. Пойдем поближе, если ты плохо видишь. Сюткин и Гагарина. А вот эти два парня, они вообще не при делах. Их просто развернули, так полагается. Они бы и рады сидеть задом, их просто развернули», — шутя, сказал Нагиев.

Ксения Павроз в итоге решила идти в команду Валерия Сюткина.

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