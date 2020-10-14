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Суд в Забайкалье вынес приговор педагогу за реабилитацию нацизма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Судья рассмотрел в особом порядке дело преподавателя Читинского политехнического колледжа и вынес ему приговор. Мужчина в мае выложил на сайт «Бессмертного полка» фото предателя и пособника фашистов Петра Краснова.

По версии следствия, 32-летний преподаватель из Читы Евгений Ахмылов накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию Краснова.

Краснов был начальником главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии. И действовал под общим руководством Третьего рейха.

Давая показания в ходе расследования уголовного дела и полностью признавая вину, Ахмылов пояснил, что хотел насолить организаторам сайта «Бессмертного полка», поскольку не считает их патриотами Родины. 

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Мужчина уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Пресс-служба суда напомнила, что поступки, подобные тому что совершил Ахмылов считаются преступлением и квалифицируются по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года.

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