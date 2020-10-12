Разработчики рассказали о безопасности вертолета Ми-171А2

Разработчики вертолета Ми-171А2 кроме серьезных нововведений, улучшающих его летно-технические характеристики, сделали акцент именно на безопасности полета, сообщила пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода на своей странице в Facebook.

«О чем думаете в первую очередь? Ну, кроме того, положили ли теплые носки? Скорее всего, о безопасности полета. Каждому хочется прибыть живым и здоровым в нужное время в нужное место», — прокомментировала пресс-служба.

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Кроме серьезных нововведений, акцент разработчики сделали именно на безопасности. Инженеры предусмотрели предполетный и далее непрерывный автоматический расширенный контроль исправности бортового оборудования.

В вертолете интегрирована система резервных приборов, есть современные системы предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Вертолет также оснащен ножами-тросорубами, системой измерения массы и центровки, противопожарной системой, стационарным и персональным автоматическими маяками.

Ми-171А2 — новейшая версия модели Ми-8/17. «Восьмерка» — один из самых массовых вертолетов мира. Программу полномасштабной модернизации Ми-8/17 развернули десять лет назад.