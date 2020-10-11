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Две лодки опрокинулись на Енисее

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Две лодки опрокинулись на Енисее во время шторма в районе залива Каменка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. В лодках находилось шесть человек, один из них погиб.

В субботу около от очевидца по спутниковой связи поступила информация об обнаружении на берегу одного человека и тела одного погибшего. При опросе спасенного было установлено, что 9 октября в районе залива Каменка опрокинулись две лодки, в которых находились шесть человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

«Спасатели СРПСО МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четверых рыбаков живыми» — сообщили в МЧС.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением лодок. По предварительной информации ведомства, причиной происшествия стало штормовое явление.

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