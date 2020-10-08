Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Нобелевский комитет присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк, свидетельствует прямая трансляция церемонии.

Премию присудили за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». Отмечается, что Глюк принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, в ее поэзии присутствует много остроумия.

Луизе Глюк — 77 лет, она член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне, в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glck “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Глюк — автор 11 сборников стихотворений, последний из которых был издан в 2006 году. Изданная в 1992 году книга «Дикий Ирис» получила Пулитцеровскую премию и премию Поэтического общества Америки.

Традиционно именно нобелевская премия по литературе вызывает многочисленные споры экспертов. Так, некоторые лауреаты называются малоизвестными. В прошлом году ряд специалистов раскритиковали присуждение премии австрийцу Петеру Хандке.