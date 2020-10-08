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Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Frankie Fouganthin / CC BY-SA 4.0

Нобелевский комитет присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк, свидетельствует прямая трансляция церемонии.

Премию присудили за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». Отмечается, что Глюк принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, в ее поэзии присутствует много остроумия.

Луизе Глюк — 77 лет, она член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне, в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — автор 11 сборников стихотворений, последний из которых был издан в 2006 году. Изданная в 1992 году книга «Дикий Ирис» получила Пулитцеровскую премию и премию Поэтического общества Америки.

Традиционно именно нобелевская премия по литературе вызывает многочисленные споры экспертов. Так, некоторые лауреаты называются малоизвестными. В прошлом году ряд специалистов раскритиковали присуждение премии австрийцу Петеру Хандке.

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