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Два Алтая засыпало первым снегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый снег выпал во вторник в Респбулике Алтай и в граничащих с не предгорный районах Алтайского края, рассказали местные жители в социальных сетях.

Жители Горно-Алтайска, а также районов республики публикуют в социальных сетях кадры с заснеженными городскими и природными пейзажами, они поздравляют друг друга с первым снегом. Не остался в стороне и губернатор Олег Хорохордин, который также опубликовал снимок заснеженных деревьев.

На перевалах региона и высокого в горах снег уже выпадал, однако в северных районах республики он этой осенью прошел впервые.

Делятся снимками первого снега и жители соседнего Алтайского края. В частности, снег выпал в Бийске, курортной Белокурихе и других населенных пунктах.

При этом спасатели республики уже предупредили, что мокрый снег будет продолжаться, а на улице похолодает на 2-3 градуса ниже нормы, что будет соответствовать концу октября – ночью один-шесть градусов мороза, днем от ноля до плюс пяти. В выходные дни будет преимущественно без осадков, но по-прежнему прохладно.

В Алтайском крае синоптики также пообещали появление местами временного снежного покрова и сильный порывистый ветер. В отдельных районах региона пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.

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