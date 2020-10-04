Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера

Новая функция, отслеживающая состояние твердотельного накопителя SSD и предупреждающая о возможном сбое в работе жесткого диска, появится в Windows 10.

Если система решит, что диск скоро выйдет из строя, пользователь увидит соответствующее предупреждение. Windows предложит сделать резервное копирование хранящейся на диске информации.

«Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи немедленно создавали резервную копию своих данных после получения уведомления», — приводит TechRadar рекомендацию Microsoft.

Информация будет представлена в «Свойствах» на панели «Управление дисками и томами» в настройках. Там пользователь сможет узнать примерный оставшийся срок службы SSD и другие технические подробности, включая рабочую температуру устройства.