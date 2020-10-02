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Россиянка сменила отчество на матчество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на матчество. После смены документов она стала не Васильевна, а Ириновна.

«Раньше люди спокойно меняли имя и фамилию. Либо люди меняли отчество на отчество. На самом деле в графу "отчество" можно вписать что угодно. Главное, чтобы окончание было похоже на отчество», — сказала девушка РИА Новости.

Чикинда уточнила, что она не первая россиянка, кто сделал подобную смену отчества. «После того, как я увидела несколько новостей о том, что люди так делают, я тоже решила так сделать», — пояснила она.

Девушка отметила, что считает несправедливым традиционную практику, когда отец фигурирует во всех документах человека — человеку чаще всего присваивается фамилия отца, а также его отчество.

«Роль матери в жизни человека вообще никак документально не зафиксирована, кроме того, что в свидетельстве о рождении написано, кто мать. А в паспорте этого нет. Хотя мать играет намного большую роль в жизни человека в принципе», — отметила Чикинда.

Россиянка рассказала, что сотрудники ЗАГС просто попросили ее написать новое отчество, которое она хочет себе присвоить, мотивами такого решения не интересовались, сменить документы получилось с первого раза.

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