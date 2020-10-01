Туристам заплатят за отдых в России

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. При этом условия программы изменены.

Так, минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, ранее она составляла 25 тысяч рублей.

Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей, ранее туристы могли претендовать на возврат государством 15 тысяч рублей. Кешбэк будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа.

Даты начала и окончания второго этапа продаж туров с кэшбэком Ростуризм объявит позднее. Он продлится дольше, чем первый — не менее полутора месяцев.