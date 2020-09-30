Российские Су-34 уничтожили «врага» в стратосфере

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 впервые ликвидировали условного противника ночью в нижних слоях стратосферы.

Самолеты, выполнявшие учебно-тренировочный полет, достигли высоты 15 километров. При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника, передает телеканал «Звезда».

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Су-34 действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны. Полет выполнили пилоты авиационной дивизии Центрального военного округа, расположенной в Челябинской области.

Стратосфера — слой атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 километров. На нее приходится 20% от общего объема воздушного запаса.