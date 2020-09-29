Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 93 рубля впервые с 21 января 2016 года, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро поднялся на 81 копейку и достиг отметки в 93,07 рублей. Одновременно доллар подорожал до 79,74 рублей, по сравнению с предыдущим днем американская валюта прибавила в стоимости на 66 копеек.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, индекс РТС упал на 0,28%. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE снизилась до 42,16 долларов, а WTI — до 40,29 долларов.

Эксперты связывают новое ослабление рубля с угрозой второй волны коронавирусной пандемии, которая может привести к очередному раунду общенациональных карантинов и падению экономических показателей.