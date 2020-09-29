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Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 93 рубля впервые с 21 января 2016 года, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро поднялся на 81 копейку и достиг отметки в 93,07 рублей. Одновременно доллар подорожал до 79,74 рублей, по сравнению с предыдущим днем американская валюта прибавила в стоимости на 66 копеек.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, индекс РТС упал на 0,28%. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE снизилась до 42,16 долларов, а WTI — до 40,29 долларов.

Эксперты связывают новое ослабление рубля с угрозой второй волны коронавирусной пандемии, которая может привести к очередному раунду общенациональных карантинов и падению экономических показателей.

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Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

Saw77

вначале уничтожили медицину.....

Uynachalnica

ЦитатаПутин призвал вместе противостоять коронавирусу - это как, я к нему в новоогарево, или он ко мне...

ftt-07-077-00777

Как же Земля не поджарилась в конце 19 века, когда всё было на конной тяге, а коров было десятки миллионов?...

klopman

Ух! Ажно дух захватило! А ежели крышку прибить и при копать чутка, ну так, на пол-метра, на пол-часика!...