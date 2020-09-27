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Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку

Источник:
ТАСС
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Фото: Foundations World Economic Forum / CC BY 2.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен добровольно уйти со своего поста, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он также выразил восхищение демонстрантами.

По словам Макрона, в Белоруссии сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — приводит РБК заявление президента Франции.

Макрон сообщил, что беседовал с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи. «Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных», — отметил он.

Президент Франции выразил восхищение белорусскими демонстрантами, которые каждые выходные выходят на протестные акции. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — отметил он.

В августе Кремль сообщал, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону. «Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорилось в сообщении.

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, в них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.