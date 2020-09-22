Лукашенко собрался на Байкал и Алтай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в 2021 году посетить Сибирь и Дальний Восток. Глава государства хочет побывать на Байкале и заехать на Алтай.

Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во вторник сообщил о планах посетить дальневосточный регион России, а также Сибирь. Глава государства рассказал, что на встречах президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае.

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — цитирует БелТА Лукашенко.

В сентябре прошли переговоры Путина и Лукашенко. Главы государств обсуждали ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.