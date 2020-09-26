Изменен порядок получения российских пенсий

Порядок получения российских пенсий изменится с 1 октября — с этого срока выплаты денег будут осуществляться только на карты платежей системы «Мир», сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Граждане, которые используют карты других платежных систем (например, Visa, Mastercard) для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут перевести выплаты на карты платежной системы "МИР"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после замены карты получатель должен сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счета. Изменение коснется только тех, кто получает средства через банковую карту. Для пенсионеров, которые получают деньги на сберкнижку или через почту, ничего не изменится.

Согласно закону о «Национальной платежной системе», банк может одобрить зачисление пенсий только на карту «Мир». Правило должно было вступить силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии этот срок перенесли на октябрь.