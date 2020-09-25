Полиция накрыла цех по продаже использованных презервативов

Подпольный цех, где стирали, сушили и упаковывали использованные презервативы для дальнейшей продажи, накрыли во Вьетнаме. Полицейские конфисковали более 340 тысяч изделий.

Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч использованных презервативов, которые были очищены и перепроданы как новые. Полицейские увидели в подпольном цехе десятки больших сумок с использованными противозачаточными средствами, разбросанными по полу склада. Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов, пишет Reuters.

Владелец склада сказал, что они ежемесячно получали «свежую» партию презервативов от неизвестных. А одна из сотрудниц рассказала полиции, что использованные изделия сначала кипятили в воде, затем сушили и придавали форму на деревянном манекене, после чего упаковывали и продавали.

По словам задержанной работницы, она получала 17 центов за килограмм переработанных ею презервативов. Вьетнамские СМИ сообщили, что пока неясно, сколько бывших в употреблении резиновых изделий было продано.