Первый снег выпал в Омской области вечером в среду, 23 сентября. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погодных условий.

Видеозаписями первого снега на дороге поделились в социальных сетях в среду вечером жители города Калачинска Омской области.

По информации Обь-Иртышского управления по управлению гидрометеорологии и окружающей среды, до позднего вечера четверга в отдельных районах Омской области ожидается порывистый ветер силой до 15-20 метров в секунду.

«Омичам следует учесть данный прогноз и соблюдать правила поведения при усилении ветра», – сообщило ГУ МЧС по Омской области.