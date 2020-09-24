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Первый снег выпал в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Первый снег выпал в Омской области вечером в среду, 23 сентября. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погодных условий.

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Видеозаписями первого снега на дороге поделились в социальных сетях в среду вечером жители города Калачинска Омской области.

По информации Обь-Иртышского управления по управлению гидрометеорологии и окружающей среды, до позднего вечера четверга в отдельных районах Омской области ожидается порывистый ветер силой до 15-20 метров в секунду.

«Омичам следует учесть данный прогноз и соблюдать правила поведения при усилении ветра», – сообщило ГУ МЧС по Омской области.

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