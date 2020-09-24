Очевидец рассказал о страшном гуле при землетрясении в Приангарье

Во время землетрясения в Иркутской области, которое произошло ночью во вторник, в городе Слюдянке стоял страшный гул, сообщил мэр Владимир Сендзяк.

Землетрясение произошло в ночь на 22 сентября. Сильнее всего силу подземных толчков ощутили в населенных пунктах в 15 километрах от Байкала — Култуке и Слюдянском районе. Там сила землетрясения составила 8 баллов. Но сильнее всего людей напугал странный гул, стоящий по всей Слюдянке.

«Жителей с ума сводил. Гул из недр стоял какой-то неимоверный. Народ сильно напугался, полгорода на улице было», — цитируют Сендзяка ИА «ИрСити».

Градоначальник удивился, что подземные толчки такой силы не повлекли разрушений. По его словам, в 2008 году эпицентр находился дальше от Слюдянки. Но тогда в городе разрушилось около двух тысяч печных труб.

В результате подземных толчков около 1,1 тысячи жителей Слюдянки оказались без электричества. Также света не было в Култуке и Ангасолке, но там удалось оперативно вернуть электричество.