Заболевший COVID экс-глава Омской области пошел на поправку

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, который попал в больницу с подозрением на коронавирус, сообщил, что уже пошёл на поправку.

В понедельник стало известно о том, что Полежаев госпитализирован в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Полежаеву 80 лет, он возглавлял Омскую область в течение 20 лет.

«Спасибо вам за тёплые слова и беспокойство о моем самочувствии. А кому-то придётся ещё подождать. Силы есть, собираюсь на поправку. Всем здоровья и легкого дыхания», – написал экс-губернатор на своей странице в Instagram.