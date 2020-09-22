Шоу «Импровизация» представила гостей нового сезона

Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Шепелев и певец Jony впервые побывают на шоу «Импровизация», также в новом сезоне зрители увидят других звезд, которые бывали в гостях у квартета комиков, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Новый сезон шоу «Импровизация» стартовал 22 сентября. Первым гостем проекта стал комик Алексей Щербаков.



«В выпусках увеличится количество импровизаций в сетах в специально оборудованных комнатах. Для этого были созданы новые декорации и новое оформление с тремя большими экранами. Теперь даже классические импровизации можно увидеть по-новому», — сказал об изменениях в шоу креативный продюсер Стас Шеминов.

Среди звезд, которые придут проверить на себе все обновления проекта — Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, Азамат Мусагалиев, Анна Седокова, а также новички — Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Шепелев и Jony.