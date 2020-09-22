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Создатели сериала «Игра на выживание» анонсировали второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Игра на выживании» снятое в стиле реалити-шоу, получит продолжение, его создатели уже анонсировали второй сезон и попросили зрителей пофантазировать: что ждет героев проекта?

«Второму сезону быть! Игра продолжается... Ждем ваших сюжетных версий», — говорится в официальном Instagram-аккаунте ТНТ-Premier.

По сюжету первого сезона «Игры на выживание», участники реалити-шоу с главным призом в миллион евро приезжают в глухую тайгу. Сначала все идет по плану. Игроки делятся на две команды, соревнуясь друг с другом. Но однажды герои понимают, что съемочная группа бесследно исчезла, бросив все оборудование.

Исполнители главных ролей Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник сыграли в сериале самих себя. В роли других участников реалити снялись Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску.


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