Создатели сериала «Игра на выживание» анонсировали второй сезон

Сериал «Игра на выживании» снятое в стиле реалити-шоу, получит продолжение, его создатели уже анонсировали второй сезон и попросили зрителей пофантазировать: что ждет героев проекта?

«Второму сезону быть! Игра продолжается... Ждем ваших сюжетных версий», — говорится в официальном Instagram-аккаунте ТНТ-Premier.

По сюжету первого сезона «Игры на выживание», участники реалити-шоу с главным призом в миллион евро приезжают в глухую тайгу. Сначала все идет по плану. Игроки делятся на две команды, соревнуясь друг с другом. Но однажды герои понимают, что съемочная группа бесследно исчезла, бросив все оборудование.

Исполнители главных ролей Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник сыграли в сериале самих себя. В роли других участников реалити снялись Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску.