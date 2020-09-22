Создатели сериала «Игра на выживание» анонсировали второй сезон

Сериал «Игра на выживании» снятое в стиле реалити-шоу,
получит продолжение, его создатели уже анонсировали второй сезон и попросили
зрителей пофантазировать: что ждет героев проекта?
«Второму сезону быть! Игра продолжается... Ждем ваших
сюжетных версий», — говорится в официальном Instagram-аккаунте ТНТ-Premier.
По сюжету первого сезона «Игры на выживание», участники
реалити-шоу с главным призом в миллион евро приезжают в глухую тайгу. Сначала
все идет по плану. Игроки делятся на две команды, соревнуясь друг с другом. Но
однажды герои понимают, что съемочная группа бесследно исчезла, бросив все
оборудование.
Исполнители главных ролей Александра Бортич, Алексей Чадов и
Игорь Верник сыграли в сериале самих себя. В роли других участников реалити снялись
Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску.