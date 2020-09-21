Новосибирцы стали в 1,5 раза чаще летать на Черное море

Пассажиропоток на курорты Краснодарского края и Крыма с прошлого лета вырос более чем в 1,5 раза, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Толмачёво.

По информации аэропорта, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 4%. В августе по стране летали почти 583 тысячи человек, ещё 11 тысяч – за границу.

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«Пассажиропоток на южных направлениях в августе вырос на 55,8% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, основной рост объёма приходится на Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар. Региональная программа сохранилась на уровне августа прошлого года по объёму пассажиропотока», – сказано в сообщении.

На 22% вырос пассажиропоток в Санкт-Петербург – это связано с продолжением в 2020 году полётной программы авиакомпании «Победа». Также новосибирцы стали чаще летать в Уфу, Благовещенск, Челябинск, Нерюнгри и Норильск.