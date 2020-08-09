Туристы пожаловались на несоблюдение социальной дистанции

Туристы в отпуске жалуются на нарушение социальной дистанции на пляжах, очереди, формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц, сообщила инициатор горячей линии по проблемам туристического сезона Елена Сутормина.

Большинство жалоб (65%), поступивших на федеральную горячую линию по проблемам туристического сезона-2020, — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах.

«Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — цитируют РИА Новости Сутормину.

В основном, такие обращения поступают по поводу отдыха в южных регионах — Краснодарском крае, Крыму, в частности из Лазаревского, Имеретинской низменности, Анапы, Ялты, Алушты.

Также туристы обращали внимание на то, что персонал гостиниц и заведений общепита носит маски просто формально, не прикрывая рта и носа.