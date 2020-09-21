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Появился новый претендент на роль Джеймса Бонда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Актер Том Харди стал главным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда, он сменит Дэниела Крейга.

Договор с Харди планировалось заключить в ноябре, но из-за коронавируса актер официально получит роль только в 2021 году, сообщает The Mirror.

До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон. Франшиза про Бонда насчитывает 24 фильма, фильм «Не время умирать» станет 25-м.

Первый фильм бондианы вышел в 1954 году. За это время Джеймса Бонда сыграли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Джордж Лэзенби, Роджер Мур и Дэниел Крейг.


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