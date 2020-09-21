МКС покажется в небе над Россией

Жители России смогут увидеть пролет Международной космической станции в ночном небе ежедневно с 20 сентября до 10 октября, сообщил Роскосмос.

«Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — говорится в сообщении Роскосмоса «ВКонтакте». Яркость МКС может достигать -4 звездной величины, что сопоставимо с яркостью Венеры.

Время пролетов станции над городами России можно рассчитать на специальном портале. На нем надо выбрать местоположение (панель в правом верхнем углу), а затем на главной странице указать «Спутники — МКС».

Сейчас на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.