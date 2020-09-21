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Испанец отправился по Транссибу и пожалел об отсутствии Эркюля Пуаро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Испанский журналист отправился в путешествие по Транссибирской магистрали в купе класса люкс, восхищаясь видами Сибири. Он пожалел только об одном — что в поезде нет Эркюля Пуаро, расследующего загадочное убийство.

«Так и хочется, чтобы произошло какое-нибудь убийство. Мы легендарном поезде, на котором отправляются в самое длинное путешествие по железной дороге в мире… Для полноты картины не хватает только стоящего в проходе Эркюля Пуаро», — цитирует  «ИноСМИ» корреспондента испанского «El Pas» Хавьер Аргельо.

В Новосибирске, по его мнению, стоит посетить исторический музей региона и музей железной дороги. И обязательно прогуляться по ночным улочкам города. «Здесь большой выбор сосисок и пива, а атмосфера напоминает какой-нибудь переулок Сохо в Лондоне», — отметил он.

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Красноярский край, территория которого в пять раз больше Испании, впечатлил его своими размерами. Иркутск удивил смешением рас и культур, а еще богатой историей, связанной с декабристами.

«Слушая, как пианист играет Чайковского, мы представляем себе одиночество изгнания в этом уголке мира… Декабристы принесли сюда знания и образование, создали школы и библиотеки», — перечислил корреспондент.

Впечатлило его и самое глубокое пресноводное озеро в мире — Байкал. «Вода холодная, говорят, омолаживает. Купаться приятно. Когда мы вернулись, проводники приготовили шашлык в лесу. Нас встретили водкой и полотенцами», — поделился впечатлениями испанец.

Город Улан-Удэ — столица Бурятии, по словам автора, лучше всего сохранил шаманские традиции. И хотя большинство жителей исповедует буддизм, здесь сливаются обе культуры. А еще в Бурятии живут старообрядцы, которые не захотели принять церковные реформы XVII века.

«Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли», — резюмировал автор.

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