Четвертый мост в Новосибирске окропили святой водой

Священники устроили молебен о строительстве четвёртого моста через Обь в Новосибирске и окропили его святой водой, сообщила Новосибирская Митрополия.

Митрополия сообщила, что молебен состоялся на прошлой неделе по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. Священнослужители совершили молебное пение «о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела» на объекте строительства четвёртого автомобильного моста через Обь.

По окончании молебна священники окропили святой водой железобетонные опоры и мостовые конструкции. После богослужения два крана подняли вверх и поставили на опоры пролёт моста.

Четвёртый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.