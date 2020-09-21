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Фильм дня: «Большой Лебовски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Большой Лебовски» за два десятка лет стал эталоном хорошей комедии. А многочисленные фанаты приняли жизненные принципы главного героя как философское учение.

США/Великобритания, 1998 год, режиссеры братья Джоэл и Итан Коэны, 18+
В главных ролях: Джефф Бриджес, Джон Гудман, Стив Бушеми

История в фильме следующая. Джеффри Лебовски, он же Чувак или Дюдя в зависимости от перевода, ведет размеренный образ жизни: нигде не работает, играет в боулинг с друзьями и выпивает. Однажды к нему в дом вламываются бандиты, путая его с однофамильцем, миллиардером Лебовски, который задолжал денег.

Приключения Чувака могли бы на этом и закончиться, если бы один из бандитов не помочился ему на ковер. Желая восстановить справедливость, Дюдя отправляется к мистеру Лебовски за новым ковром. А тот в итоге просит его стать курьером для передачи выкупа за его похищенную жену.

Незамысловатая на первый взгляд работа братьев Коэнов стала культовой, одной из лучших комедий всех времен. Все герои «Большого Лебовски» списаны с реальных людей, которых знали Коэны.

Например, Чувак был срисован с Джеффа Дауда, промоутера независимого кино. Дауд точно так же был членом «Сиэтлской семерки», любил коктейль «Белый русский» и в своем кругу именовался «Чуваком».

Критики на первых парах были безжалостны к «Лебовски», называя фильм безвкусицей, а обилие ругательств в диалогах — попыткой скрыть пробелы в сценарии. Однако со временем все поменялось. Теперь «Большой Лебовски» называют первым добротным комедийным фильмом эпохи интернета.

Фанаты картины сформировали целую религию «дудаизм», основные учения которой соответствуют жизненным принципам главного героя. Дудаисты занимаются возвеличиванием и осмыслением сюжета фильма, верят, что мировоззрение, выраженное Чуваком, существует с момента зарождения человеческой цивилизации, отражая в себе стремление противодействовать алчности и агрессии общества.

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Nik3316

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